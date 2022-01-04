На «тусаукесер» выбрала книгу: девятилетняя девочка за год прочитала 100 книг

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Алима Шарыпкан, которой всего 9 лет, может прочитать одну книгу за три-четыре дня. При этом она не только просто читает книгу, но и усваивает смысл и ее содержание. Девочка даже готова рассказать некоторые события из произведений наизусть. Любовь к чтению маленькой Алиме привила ее бабушка. В результате всего круглая отличница стала победителем конкурса «Лидер чтения», организованного Восточно-Казахстанской областной библиотекой имени А. С. Пушкина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Алима Шарыпкан учится в 3 А классе средней школы №1 имени Шакарима Кудайбердиулы в Усть-Каменогорске. Папа девочки занимается ремонтом автомобилей, а мама работает инженером. Воспитываясь у дедушки с бабушкой, Алима выработала привычку читать каждый день.

«Читать книги научила моя бабушка. Перед сном она всегда мне читала сказку о семерых козлятах. Она мне говорила: «Если ты будешь читать много книг, то ты окончишь школу только на пятерки. А потом получишь красный диплом после окончания университета. Я прочитала свою первую сказку под названием «Ромашка». Сказка очень понравилась», - делится Алима.

После этого девочка на постоянной основе стала читать много книг. Среди самых любимых Алима назвала такие книги, как «Дикие гуси» и «Ыбырай атамның әңгімелері» («Рассказы деда Ибрая»). С особым интересом читает сказки и зарубежных классиков детской литературы, переведенные на казахский язык.

«Во время беседы с Алимой можно сразу заметить, что девочка читает много книг - впечатляет богатство языка и мысль свою доводит четко. Алима очень интересуется литературой. К примеру, когда говорю детям, что мы познакомимся с определенным произведением, Алима встает и говорит мне о том, что она уже это прочитала. Когда ученики пишут эссе, сразу заметен ее почерк, узнаю, что это написала Алима. Вот какая польза от чтения книг! Радует то, что есть такие ученики-отличники, как Алима», - говорит классный руководитель ученицы Галия Ахметкалиева.

Удивительно, что во время тусаукесер Алимы, сама девочка из большого количества вещей, разложенных перед ней, выбрала именно книгу. С тех пор она не расстается с книжками. Читает книги не только на казахском, но и на русском и английском языках.

Когда мы встретились с 9-летней ученицей, нас удивила память и способность Алимы. Ведь она может наизусть рассказать содержание какого-либо произведения.

В конце 2021 года Восточно-Казахстанская областная библиотека имени А. С. Пушкина организовала конкурс «Лидер чтения книг». В конкурсе книголюбов приняла участие и ученица школы имени Шакарима Кудайбердиулы. За год прочитав 100 книг, маленькая девочка без каких-либо запинок ответила на все вопросы жюри касательно произведений. Таким образом, победителем единогласно была признана талантливая Алима. Несомненно, это стало радостным событием для семьи и учителей.

«Успехом нашей ученицы я поделилась в группе родителей в мессенджере Whatsapp. Они в свою очередь призывают своих детей читать книгу, как это делает Алима, а не весь день «сидеть на телефоне». Девочка, ставшая примером для подражания, в кругу одноклассников ладит со всеми. Однажды во время урока «Изобразительное искусство» я спросила детей: «Кто является человеком, дарящим тепло вокруг?», на что все дети единогласно ответили, что это Алима», - подчеркнула Галия Ахметкалиева.

В 3А классе обучаются 24 ребенка, из которых 15 девочек и 9 мальчиков. Любимыми предметами Алимы в школе являются литература, математика и естествознание. Мы также спросили, кем хочет стать Алима, когда она вырастет.

«Хочу стать режиссером. Хотелось бы поставить спектакль в театре. Мы часто ходим на спектакли с классным руководителем. Посмотрели сказку «Маугли». Помимо чтения, я посещаю кружки домбры, рисования и английского языка», - ответила Алима Шарыпкан.



