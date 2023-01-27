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На турнире в Индии казахстанские теннисистки вышли в полуфинал

27 Января 2023, 17:33
На турнире в Индии казахстанские теннисистки вышли в полуфинал

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Теннисистки из Казахстана Гозаль Айнитдинова и Жибек Куламбаева вышли в полуфинал турнира в Индии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Гозаль Айнитдинова и Жибек Куламбаева в четвертьфинале турнира серии ITF World Tennis Tour W40 в индийском городе Пуне обыграли Нигину Абдураимову (Узбекистан) и Ен-Шу Лианг (Китайский Тайбей). Первую партию выиграли Нигина и Ен-Шу. Во втором сете при счете 2:1 в пользу Гозаль и Жибек их соперницы отказались от борьбы, сославшись на травму одной из оппоненток. Казахстанки вышли в полуфинал, где сыграют со вторыми сеянными – россиянкой Екатериной Яшиной и представительницей Индии Рутуйя Бхосал.


Фото: ktf.kz

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