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На турнире с участием Хабиба атырауский боец стал обладателем чемпионского пояса Jayynger

28 Сентября 2019 21:28
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На турнире с участием Хабиба атырауский боец стал обладателем чемпионского пояса Jayynger

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – На турнире с участием чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова атырауский боец стал обладателем чемпионского пояса Jayynger. Абиль Галиев в весовой категории до 64 кг одолел тайского бойца, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В городе Атырау завершился спортивный фестиваль «Qazaqstan Jastar Fest». Главным событием четырехдневного спортивного марафона стал мировой турнир по смешанным единоборствам «Gorilla Fighting Champioship 17».


В качестве почетных гостей на турнире присутствовали Хабиб и Абдулманап Нурмагомедовы, Ислам Махачев, Забайра Тухугов и олимпийские чемпионы Роман Власов, Тагир Хайбуллаев, известные казахстанские спортсмены Максим Раков, Сергей Морозов, Дамир Исмагулов и Шавхат Рахмонов.


«По результатам турнира 5 атыраусцев смогли одержать победу над соперниками. Всего зрители смогли увидеть более 10 поединков, в том числе и три поединка по муай-тай. Встречи стали самыми рейтинговыми: в Атырау были разыграны три чемпионских пояса промоушена Jayynger, основателем которого является ассоциация боевых искусств Казахстана», - сообщает Региональная служба коммуникаций.


Как сообщалось ранее, Хабиб Нурмагомедов похвалил атырауских бойцов, которые, по его словам, ничем не уступают титулованным спортсменам.


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Ключевые слова: Атырауская область, Спорт,
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Автор:

А. Соколов

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