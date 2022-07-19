Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
На турнире по хоккею с мячом в РФ ждут звездный состав из Казахстана
19 Июля 2022 19:30

На турнире по хоккею с мячом в РФ ждут звездный состав из Казахстана

КРАСНОЯРСК. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана станет участником турнира по хоккею с мячом «Кубок Енисейской Сибири» в Красноярске. Об этом во вторник сообщает пресс-служба министерства спорта региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«На красноярский лед выйдут прославленные мастера российского хоккея с мячом: хоккеисты сборной России, молодежной национальной команды, игроки красноярского «Енисея«. Также ожидается приезд шестикратного бронзового призера чемпионатов мира сборной Казахстана», - говорится в сообщении.

Глава ведомства Денис Петровский, отметил, что ожидается приезд «по-настоящему звездного состава», притом как среди российских хоккеистов, так и среди игроков из Казахстана.

Турнир пройдет с 23 по 25 сентября. Всего планируется проведение шести матчей. Игры пройдут на стадионе «Енисей».


Фото: cdn25.img.ria.ru

Новости по теме
Фируза Шарипова объявила новую дату дебютного боя в ММА
XIX Азиатские игры Ханчжоу-2022 пройдут в сентябре 2023 года
Казахстанская легкоатлетка выступила в марафоне на чемпионате мира в США
Читайте также
Фируза Шарипова объявила новую дату дебютного боя в ММА
XIX Азиатские игры Ханчжоу-2022 пройдут в сентябре 2023 года
Казахстанская легкоатлетка выступила в марафоне на чемпионате мира в США
Алматы примет молодежный чемпионат Центральной Азии по спортивному скалолазанию
Мужская команда Казахстана по баскетболу завершила выступление на Кубке Азии
Рыбакина заявилась на первый турнир после победы на Уимблдоне-2022
Более 500 спортсменов из Карагандинской области приняли участие в сельской спартакиаде
Сорвался дебютный бой Фирузы Шариповой в ММА
Популярное
1 Опасные энергетики и лимонад обнаружили в столичных магазинах
2 Разметка на асфальте рассмешила пользователей соцсетей в Атырау
3 Какие мероприятия пройдут на этой неделе в Нур-Султане
4 Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют синоптики в шести городах РК
5 Принято официальное решение по титульному бою непобежденного чемпиона WBC из Казахстана

Лента новостей

Тенденции
Санат Кушкумбаев
Реализация Транскаспийского маршрута даст импульс проходящим через него регионам
Марат Шибутов
Мультфильмы не могут повлиять на сексуальную ориентацию человека
Архив