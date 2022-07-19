19 Июля 2022 19:30

На турнире по хоккею с мячом в РФ ждут звездный состав из Казахстана

КРАСНОЯРСК. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана станет участником турнира по хоккею с мячом «Кубок Енисейской Сибири» в Красноярске. Об этом во вторник сообщает пресс-служба министерства спорта региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«На красноярский лед выйдут прославленные мастера российского хоккея с мячом: хоккеисты сборной России, молодежной национальной команды, игроки красноярского «Енисея«. Также ожидается приезд шестикратного бронзового призера чемпионатов мира сборной Казахстана», - говорится в сообщении.

Глава ведомства Денис Петровский, отметил, что ожидается приезд «по-настоящему звездного состава», притом как среди российских хоккеистов, так и среди игроков из Казахстана.

Турнир пройдет с 23 по 25 сентября. Всего планируется проведение шести матчей. Игры пройдут на стадионе «Енисей».

Фото: cdn25.img.ria.ru