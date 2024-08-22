На центральном вокзале Франкфурта застрелили мужчину

Во вторник вечером около 21:00 на платформе 9 главного вокзала Франкфурта-на-Майне прозвучало несколько выстрелов. Мужчина внезапно выстрелил другому мужчине в голову, сообщает собственный корреспондент Kazinform.

Пострадавший скончался на месте. Убитый — 27-летний гражданин Турции, не имеющий зарегистрированного адреса в Германии. Подозреваемый в нападении другой 54-летний гражданин Турции, родом из Баден-Вюртемберга. Ранее полиции был неизвестен. Пока неясно, какие отношения были между жертвой и преступником.

Имеются видеоматериалы с камер наблюдения, на которых зафиксировано убийство.

- Мы оцениваем все доказательства, — заявил в среду старший прокурор Доминик Мис, пресс-секретарь прокуратуры Франкфурта.

Всего было произведено три выстрела. Когда жертва упала на землю, подозреваемый еще дважды выстрелил 27-летнему парню в голову.

На кадрах наблюдения видно, как мужчина в синих штанах быстро убегает.

Тем не менее, подозреваемого преступника удалось схватить и арестовать федеральной полицией на вокзале.