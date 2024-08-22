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    11:30, 22 Август 2024 | GMT +6

    На центральном вокзале Франкфурта застрелили мужчину

    главный вокзал Франкфурта-на-Майне
    Фото: finehotelholidaysecret.com

    Во вторник вечером около 21:00 на платформе 9 главного вокзала Франкфурта-на-Майне прозвучало несколько выстрелов. Мужчина внезапно выстрелил другому мужчине в голову, сообщает собственный корреспондент Kazinform.

    Пострадавший скончался на месте. Убитый — 27-летний гражданин Турции, не имеющий зарегистрированного адреса в Германии. Подозреваемый в нападении другой 54-летний гражданин Турции, родом из Баден-Вюртемберга. Ранее полиции был неизвестен. Пока неясно, какие отношения были между жертвой и преступником.

    Имеются видеоматериалы с камер наблюдения, на которых зафиксировано убийство.

    - Мы оцениваем все доказательства, — заявил в среду старший прокурор Доминик Мис, пресс-секретарь прокуратуры Франкфурта.

    Всего было произведено три выстрела. Когда жертва упала на землю, подозреваемый еще дважды выстрелил 27-летнему парню в голову.

    На кадрах наблюдения видно, как мужчина в синих штанах быстро убегает.

    Тем не менее, подозреваемого преступника удалось схватить и арестовать федеральной полицией на вокзале.

    - Два патрульных федеральной полиции отреагировали хладнокровно. Именно благодаря им подозреваемый не смог сесть в поезд и скрыться, — заявил старший прокурор Д.Мис.

     

    Теги:
    Железнодорожный вокзал Происшествия Мировые новости Германия
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Арнур Рахимбеков
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