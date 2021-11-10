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На трое суток арестованы четверо охранников за противодействие мониторинговой группе в Кокшетау

10 Ноября 2021 22:09
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На трое суток арестованы четверо охранников за противодействие мониторинговой группе в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Охранники оказали противодействие мониторинговой группе в Кокшетау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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6 ноября в 00:00 часов на специальную линию Центра оперативного управления УП города Кокшетау поступило телефонное сообщение о том, что одно из развлекательных заведений областного центра осуществляет свою деятельность, нарушая карантинные ограничения. Прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группой было установлено, что четверо сотрудников службы охраны оказали противодействие работе мониторинговой группы. 10 ноября в административном суде города Кокшетау состоялся судебный процесс в отношении правонарушителей. Постановлением суда сотрудники охраны заведения признаны виновными в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 667 КоАП РК «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника (военнослужащего) правоохранительного или специального государственного органа, органа военной полиции, судебного пристава, судебного исполнителя», им назначено наказание в виде трех суток административного ареста.


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#Акмолинская область   #Судебный процесс  
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