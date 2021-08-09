На трое суток арестовали нарушителей карантина в Караганде
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Двоих мужчин, оказавших сопротивление мобильной группе, арестовали на трое суток. Они, несмотря на карантинные ограничения, устроили мероприятие с большим количеством гостей в коттедже, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Постановлением административного суда города Караганды в отношении двоих мужчин, оказавших неповиновение членам мобильной группы, наложено взыскание в виде трех суток административного ареста каждому», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.
Напомним, 8 августа на телефон «109» поступило сообщение о том, что в коттедже по улице Ш. Жандарбековой в городе Караганда проходит торжественное мероприятие. На место прибыла мобильная группа в составе сотрудников полиции, представителей акимата и СЭС. При оформлении факта нарушения карантинных норм, 50-летний владелец дома и его 54-летний брат оказали воспрепятствование членам мобильной группы.
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