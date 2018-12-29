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22:35 111
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16:00 275
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«На трибунах нас сильно поддерживают» - сборная РК о МЧМ-2019 в Канаде
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Защитник молодежной сборной Казахстана Ярослав Хрипков поделился впечатлениями после двух матчей МЧМ-2019, сообщает СИА «SPORTINFORM».
-Оба матча сложились тяжело. Бросали соперники много, мы старались ловить все броски на себя. У вратарей работы, безусловно, больше всех. Но они просто молодцы, показывают шикарную игру! Эмоции разные, но у нас много положительных впечатлений. Здесь совершенно другой уровень хоккея.
- Трибуны скандировали «Казахстан», чувствовалась эта поддержка?
- Конечно. Болельщики нас очень сильно поддерживают. Приятно играть при таких трибунах.
- Сегодня в третьем периоде в игре с американцами вы взбодрились и показали характер. Иначе настроились?
- В перерыве тренеры дали установку больше не пропускать и почувствовать свою игру. Мысленно мы уже готовились к матчу со Словакией.
- Как проведете завтрашний выходной?
- У нас запланирована небольшая прогулка. А дальше работа в обычном режиме. Настраиваемся на следующий матч.
Напомним, сборная Казахстана потерпела второе разгромное поражение на МЧМ-2019.
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