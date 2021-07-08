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    04:44, 08 Июль 2021 | GMT +6

    На три млн тенге обокрали домушники квартиру в Темиртау

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    ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - На 3 млн тенге обокрали домушники квартиру в Темиртау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    29 июня в Старогородской отдел полиции УП города Темиртау обратилась 43-летняя жительница города. Она сообщила, что несколько дней находилась в отъезде, а когда вернулась, то обнаружила, что в ее квартире побывали неизвестные злоумышленники. Домушники похитили золотые изделия и денежные средства. Сумма ущерба составила 2 млн 900 тысяч тенге.

    5 июля в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемых – двух молодых людей 21 года и 26 лет. Они дали признательные показания. Часть вещественных доказательств изъята.

    По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РК «Кража». Ведется расследование.

    Теги:
    Борьба с преступностью Карагандинская область Правоохранительные органы
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