На три млн тенге обманула алматинца аферистка из Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - На 3 млн тенге обманула алматинца аферистка из Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В городской отдел полиции №1 УП города Актобе обратился 64-летний житель Алматы с заявлением о том, что в середине февраля малознакомая женщина под предлогом оказания помощи в выигрыше тендера обманным путем завладела 3 млн тенге.

Сотрудники полиции в ходе проведения оперативных мероприятий установили 50-летнюю жительницу Хромтауского района. Подозреваемая призналась в содеянном.

Проводятся следственные действия по ст.190 ч.1 УК РК «Мошенничество». На сегодняшний день установлено, что на уловки подозреваемой попались двое граждан.