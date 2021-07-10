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    04:44, 10 Июль 2021 | GMT +6

    На три млн тенге обманула алматинца аферистка из Актюбинской области

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - На 3 млн тенге обманула алматинца аферистка из Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В городской отдел полиции №1 УП города Актобе обратился 64-летний житель Алматы с заявлением о том, что в середине февраля малознакомая женщина под предлогом оказания помощи в выигрыше тендера обманным путем завладела 3 млн тенге.

    Сотрудники полиции в ходе проведения оперативных мероприятий установили 50-летнюю жительницу Хромтауского района. Подозреваемая призналась в содеянном.

    Проводятся следственные действия по ст.190 ч.1 УК РК «Мошенничество». На сегодняшний день установлено, что на уловки подозреваемой попались двое граждан.

    Теги:
    Борьба с преступностью Правоохранительные органы Актюбинская область
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