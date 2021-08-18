На три года лишился свободы закладчик наркотиков в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Петропавловске вынесли приговор 22-летнему мужчине, у которого изъяли синтетические наркотики в особо крупном размере, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, досудебное расследование длилось три месяца. Приговором Петропавловского городского суда молодого человека признали виновным по уголовной статье «Незаконное приобретение, перевозка, хранение психотропных веществ без цели сбыта в особо крупном размере» и назначили наказание в виде трех лет лишения свободы.

Информация о 22-летнем жителе города, который является «закладчиком», поступила в подразделение по противодействию наркопреступности. Информация подтвердилась. В момент задержания мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. Свертки, зип-пакеты, пластиковая тара, весы, мерные ложки, вещества розового и бежевого цвета изъяли и направили на экспертизу. Общий вес изъятого вещества составил около 20 грамм.

«Согласно заключению судебно-химической экспертизы, порошкообразными веществами оказались синтетический психостимулятор общим весом 3,53 гр и меткатинон общим весом 5,52 гр, что относится к особо крупному размеру. Задержанный пояснял, что вещества приобрел для личного употребления, цели сбыта и реализации не преследовал. За незаконное приобретение, хранение наркотических средств в особо крупном размере в целях личного употребления предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до 7 лет», - рассказали в пресс-службе.

С начала года по области выявлены 125 наркоправонарушений, из них 32 факта сбыта. Из незаконного оборота изъято свыше 286 кг различных наркотических веществ, из них более 275 кг марихуаны и более 4 кг синтетических наркотиков.