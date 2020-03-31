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На три года лишения свободы осужден главврач районной больницы в Жамбылской области

Автор:  
Галина Скрипник
31 Марта 2020, 18:21
На три года лишения свободы осужден главврач районной больницы в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Завершился суд по делу главного врача районной больницы, обвиняемого в коррупционном преступлении, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) по Жамбылской области.

«Главврач Центральной районной больницы Меркенского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области Курманали Б. осужден за коррупцию, - пояснили в антикоррупционном ведомстве. – В июне 2019 года в департамент Агентства РК по противодействию коррупции по Жамбылской области поступило заявление от руководителя жамбылской компании-поставщика, участвовавшей в конкурсе государственных закупок».

Как стало известно, больница делала закуп сухого молока через портал государственных закупок на сумму 2,8 млн тенге. Победитель, выигравший тендер, сразу же был поставлен перед фактом выбора. За подписание акта выполненных работ по договору о госзакупках по поставке сухого детского питания на сумму 2 800 000 тенге главврач попросил за «оказанные услуги» 800 тыс. тенге. «Услуги» состояли в том, что больница «закроет глаза» на качество и объемы поставляемого товара. Было обещано, что у поставщика не будет никаких проблем.

«Однако поставщик проявил гражданскую сознательность, написал заявление в Антикоррупционную службу, и наши сотрудники отработали по зарегистрированному досудебному расследованию. Чиновник, нарушивший закон, понесет наказание», - сообщили в департаменте по противодействию коррупции по Жамбылской области.


Жамбылская область   Костанайская область   Коррупция   Судебный процесс  
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