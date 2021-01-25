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    11:41, 25 Январь 2021 | GMT +6

    На треть сократилось количество преступлений в Казахстане - МВД

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На треть сократилось количество преступлений в Казахстане. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства внутренних дел РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По его словам, в Министерстве внутренних дел прошла расширенная коллегия ведомства, на которой были подведены итоги работы органов внутренних дел страны за год и рассмотрены задачи на предстоящий период.

    «На коллегии отмечено, что МВД был обеспечен должный уровень безопасности в стране.

    На треть сократилось количество преступлений, практически в 2 раза – уголовных правонарушений в общественных местах, а также грабежей, разбоев, хулиганств, краж. Существенно сокращено число преступлений, совершенных несовершеннолетними, ранее судимыми, в состоянии опьянения, а также убийств», - сказал Нурдильда Ораз.

    Кроме того, как отметил официальный представитель ведомства, улучшена раскрываемость большинства тяжких и особо тяжких преступлений. Больше выявлено наркопреступлений.

    «На 51% снизились кражи сотовых телефонов, число квартирных краж уменьшилось на 63%. Также благодаря оперативной работе сотрудников и законотворческим инициативам МВД удалось снизить уровень скотокрадства на 40%», - уточнил Нурдильда Ораз.



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    МВД РК 2020-Итоги года Статистика Правоохранительные органы
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