На треть снизилась за неделю заболеваемость COVID-19 в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области снизилось ежесуточное число инфицированных коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, за минувшие сутки выявили 77 новых случаев инфицирования. Из них 57 – в Петропавловске, остальные – в семи районах области. У 65 инфицированных наблюдались симптомы заболевания.
Всего за сутки лаборатории области провели 373 ПЦР-исследования на коронавирус.
«Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости COVID-19 в регионе характеризуется как нестабильная. За последнюю неделю заболеваемость несколько снизилась: на 32%, с 1 117 до 759 случаев. Регион остается в «красной» зоне с 12-го июля. Именно сейчас, в период снижения заболевания, нельзя расслабляться. При несоблюдении санитарных мер ситуация может измениться в любое время в еще более худшую сторону. Просим соблюдать все требования санитарных правил и постановлений: ношение масок, соблюдение социальной дистанции, отказ от участия в массовых мероприятиях, соблюдение требований личной гигиены», - сказал заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Арман Кушбасов.
На 1 сентября первый компонент вакцины получили 224 871 житель региона, полный курс вакцинации прошли 196 538 североказахстанцев.
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