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11.10.2019 23:52
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11.10.2019 23:43
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11.10.2019 23:36
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11.10.2019 23:18
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11.10.2019 22:53
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На треть снизилась преступность среди несовершеннолетних в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские отмечают снижение преступлений среди несовершеннолетних, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции, количество преступлений, совершенных подростками, уменьшилось на 30% и в отношении детей – на 22%.
«Еженедельно проводятся рейды по выявлению подростков в ночное время в развлекательных заведениях и на улице. Такие мероприятия позволяют не допустить противоправных действий в отношении них. В результате было задержано более 2 тысяч юных любителей ночных прогулок. Их законных представителей привлекли к административной ответственности», - проинформировал заместитель начальника управления местной полицейской службы Александр Розбах.
Ответственность понесли и 18 владельцев развлекательных заведений за присутствие несовершеннолетних в их барах, клубах в ночное время. Административная статья предусматривает штраф от 25 до 126 тысяч тенге.
«Выявлено 85 фактов продажи алкоголя лицам, не достигшим 21 года. В таких случаях предусмотрено наказание в виде штрафа и приостановление лицензии на реализацию алкогольной продукции. Особое внимание уделяется профилактической работе с законными представителями. С начала года более 400 североказахстанцев привлечены к адмответственности за ненадлежащее воспитание своих детей, 28 лишены родительских прав», - сообщил А.Розбах.
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