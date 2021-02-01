На третьем этапе вакцинации пациентам будут делать экспресс-тесты на коронавирус

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Каждому желающему получить вакцину от коронавирусной инфекции на третьем этапе вакцинации будут делать экспресс-тесты. Об этом в ходе онлайн-брифинга рассказала заместитель главного врача по лечебной работе Городской поликлиники №5 Толкын Разинова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, каждый человек перед вакцинацией пройдет соответствующие медицинские обследования.

«Когда начнется массовая вакцинация населения, у нас предусмотрен закуп экспресс-тестов, которые будут проводиться перед вакцинацией тем, кто не сдает каждый месяц ПЦР-тест. На сегодня ежемесячно ПЦР-тест проходят медицинские работники», - рассказала заместитель главного врача по лечебной работе Городской поликлиники №5 Толкын Разинова.

На первом этапе, в феврале, смогут вакцинироваться медицинские работники инфекционных больниц, скорой медицинской помощи, отделений реанимации, приемных покоев, сотрудников санэпидслужбы.

Вакцинация от коронавируса «Спутник V» добровольная и бесплатная. Согласно Кодексу о здоровье народа и системе здравоохранения, каждый гражданин вправе отказаться от вакцинации в письменном виде.

Кроме того, Толкын Разинова перечислила показания к применению вакцины.

«Вакцинацию проводят гражданам, не имеющим медицинских противопоказаний, взрослым старше 18 лет. Противопоказаниями к применению являются гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, тяжелые аллергические реакции, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний, беременность и период грудного вскармливания, возраст до 18 лет», - пояснила врач.

Переболевшие СОVID-19 и те, кто имеет положительные результаты на наличие иммуноглобулинов классов G и М к вирусу SARS-Соv-2, не прививаются.

«На первом этапе прививка будет сделана медицинским сотрудникам поликлиники, которые работают в красной зоне. Каждому вводится по 0,5 мл компонента № I. Это ровно один флакон - на 5 человек. Через 21 день, если не будет противопоказаний и побочных действий, вводится компонент № II, также 0,5 мл. Завтра мы будет иммунизировать 10 человек. Перед вакцинацией проводится обязательный осмотр врача на общее состояние пациента. Медики предупреждают о возможных осложнениях. После вакцинации пациенты будут находиться под наблюдением медицинского персонала в течение 30 минут», - заключила она.

Сегодня в Казахстане стартует кампания по добровольной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. Как сообщалось ранее, первая партия вакцины «Спутник V» прибыла в Казахстан и будет распределена по всем регионам.

Первые 2 050 доз вакцины «Спутник V» были доставлены в Алматы. Более 2000 медработников Алматы пройдут вакцинацию от коронавируса в феврале.