На третьем этапе вакцинации пациентам будут делать экспресс-тесты на коронавирус
По словам спикера, каждый человек перед вакцинацией пройдет соответствующие медицинские обследования.
«Когда начнется массовая вакцинация населения, у нас предусмотрен закуп экспресс-тестов, которые будут проводиться перед вакцинацией тем, кто не сдает каждый месяц ПЦР-тест. На сегодня ежемесячно ПЦР-тест проходят медицинские работники», - рассказала заместитель главного врача по лечебной работе Городской поликлиники №5 Толкын Разинова.
На первом этапе, в феврале, смогут вакцинироваться медицинские работники инфекционных больниц, скорой медицинской помощи, отделений реанимации, приемных покоев, сотрудников санэпидслужбы.
Вакцинация от коронавируса «Спутник V» добровольная и бесплатная. Согласно Кодексу о здоровье народа и системе здравоохранения, каждый гражданин вправе отказаться от вакцинации в письменном виде.
Кроме того, Толкын Разинова перечислила показания к применению вакцины.
«Вакцинацию проводят гражданам, не имеющим медицинских противопоказаний, взрослым старше 18 лет. Противопоказаниями к применению являются гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, тяжелые аллергические реакции, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний, беременность и период грудного вскармливания, возраст до 18 лет», - пояснила врач.
Переболевшие СОVID-19 и те, кто имеет положительные результаты на наличие иммуноглобулинов классов G и М к вирусу SARS-Соv-2, не прививаются.
«На первом этапе прививка будет сделана медицинским сотрудникам поликлиники, которые работают в красной зоне. Каждому вводится по 0,5 мл компонента № I. Это ровно один флакон - на 5 человек. Через 21 день, если не будет противопоказаний и побочных действий, вводится компонент № II, также 0,5 мл. Завтра мы будет иммунизировать 10 человек. Перед вакцинацией проводится обязательный осмотр врача на общее состояние пациента. Медики предупреждают о возможных осложнениях. После вакцинации пациенты будут находиться под наблюдением медицинского персонала в течение 30 минут», - заключила она.
Сегодня в Казахстане стартует кампания по добровольной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. Как сообщалось ранее, первая партия вакцины «Спутник V» прибыла в Казахстан и будет распределена по всем регионам.
Первые 2 050 доз вакцины «Спутник V» были доставлены в Алматы. Более 2000 медработников Алматы пройдут вакцинацию от коронавируса в феврале.