На трех улицах Нур-Султана максимальная скорость снижена до 60 километров в час

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях контроля за соблюдением скоростного режима по проспекту Аль-Фараби от улицы Пушкина до улицы Кошкарбаева, где ранее максимальная скорость была 70 км/ч, установлены камеры «Сергек», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Нур-Султана.

«Учитывая отсутствие пешеходных переходов и тротуаров вдоль указанного проспекта, а также высокую интенсивность движения автомашин и пешеходов, до обустройства пешеходного светофора максимальная скорость снижена до 60 км/ч. На сегодняшний день, ввиду активного развития данного района, запланировано строительство пешеходного светофора», - сообщается на странице Департамента полиции в Instagram.

Кроме того, максимальная скорость снижена на трассе Нур-Султан - Караганда от жилого массива Куйгенжар до границы города, а также на проспекте Туран от шоссе Каркаралы до проспекта Улы Дала с 80 км/ч до 60 км/ч.«Просим принять во внимание внесенные изменения и осуществлять движение соблюдая скоростной режим. Фиксация превышения скорости движения камерами «Сергек» будет осуществляться с 28 декабря 2021 года», - отметили в полиции.