На травлю детей не отреагировали школы в СКО

В Северо-Казахстанской области прокуратура выявила факты сокрытия буллинга в школах, передает корреспондент агентства Kazinform.

На брифинге старший помощник прокурора Виктор Найда сообщил, что надзорный орган с начала года выявил три факта непринятия мер администрациями школ по фактам травли детей, тогда как за прошлый год по области зарегистрирован только один случай. Виновных привлекли к дисциплинарной и административной ответственности.

— Систематическая травля — такое тяжело переживается детьми — иногда приводит к трагическим последствиям, попыткам суицида. Конечно, нельзя снимать ответственность и с родителей, которые не могут распознать признаки суицидального поведения. Такими признаками могут быть негативные межличностные семейные конфликты, дисциплинарно-поведенческие обострения, разного рода насилие, тревога и нежелание под всякими предлогами идти в учебные заведения. Соответственно, родитель может и в отдельных случаях обязан обратиться с проблемой к классному руководителю, школьному психологу для принятия соответствующих мер, — отметил В.Найда.

Он добавил, что прокуратура для обеспечения безопасности детей и своевременного реагирования создала Telegram-bot «SKO URPAK/ПОКОЛЕНИЕ». Родители и дети в специальных разделах могут сообщить о возникших проблемах. Полученная информация является конфиденциальной.