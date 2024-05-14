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    14:54, 14 Май 2024 | GMT +6

    На травлю детей не отреагировали школы в СКО

    школа
    Фото: Мухтор Холдорбеков / Kazinform

    В Северо-Казахстанской области прокуратура выявила факты сокрытия буллинга в школах, передает корреспондент агентства Kazinform.

    На брифинге старший помощник прокурора Виктор Найда сообщил, что надзорный орган с начала года выявил три факта непринятия мер администрациями школ по фактам травли детей, тогда как за прошлый год по области зарегистрирован только один случай. Виновных привлекли к дисциплинарной и административной ответственности.

    — Систематическая травля — такое тяжело переживается детьми — иногда приводит к трагическим последствиям, попыткам суицида. Конечно, нельзя снимать ответственность и с родителей, которые не могут распознать признаки суицидального поведения. Такими признаками могут быть негативные межличностные семейные конфликты, дисциплинарно-поведенческие обострения, разного рода насилие, тревога и нежелание под всякими предлогами идти в учебные заведения. Соответственно, родитель может и в отдельных случаях обязан обратиться с проблемой к классному руководителю, школьному психологу для принятия соответствующих мер, — отметил В.Найда.

    Он добавил, что прокуратура для обеспечения безопасности детей и своевременного реагирования создала Telegram-bot «SKO URPAK/ПОКОЛЕНИЕ». Родители и дети в специальных разделах могут сообщить о возникших проблемах. Полученная информация является конфиденциальной.

    — Бот уже показал свою эффективность. Были оперативно разобраны инциденты среди учащихся. Помимо этого, работает телефон доверия прокуратуры области: 8-03.36.7152-83, — сказал В. Найда.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Закон и право Дети Буллинг Прокуратура Общество школа
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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