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На трассе в Мангистауской области образовался затор из-за снега

3 Ноября 2019 21:36
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На трассе в Мангистауской области образовался затор из-за снега

МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Выпавший снег стал причиной автомобильного коллапса близ села Бейнеу. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на lada.kz

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Автор видео заявил, что все фуры встали - движение затрудняет чрезмерно выпавший снег.

Вызволять большегрузы, по информации департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области, помогают представители «Казахавтодор».

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Ключевые слова: Транспорт, Мангистауская область, Погода,
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