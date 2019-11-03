Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16:07
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:11
-
-
-
-
вчера 21:12
-
вчера 21:00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
На трассе в Мангистауской области образовался затор из-за снега
3 Ноября 2019 21:36
Поделиться:
МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Выпавший снег стал причиной автомобильного коллапса близ села Бейнеу. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на lada.kz
Новости по темеЭлектрички из Талгара и Каскелена хотят запустить в Алматы Экспертизу дорожного покрытия проводят в Северном Казахстане Незаконно списанные с проездных карт деньги вернули пассажирам в Атырау
Автор видео заявил, что все фуры встали - движение затрудняет чрезмерно выпавший снег.
Вызволять большегрузы, по информации департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области, помогают представители «Казахавтодор».
Ключевые слова: Транспорт, Мангистауская область, Погода,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Акмолинцам разъяснили нюансы платного передвижения по трассе от Щучинска до Петропавловска
- Стоматолог из нашумевшего видео извинился перед мангистауцами
- Метель, дождь и гололед прогнозируют 3 ноября в Казахстане
- Жестокое обращение стоматолога с ребёнком в Актау попало на видео
- Тонущего верблюжонка спасли гвардейцы в Актау
- Около 250 акмолинских водителей привлекли к ответственности за установку ксеноновых фар
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047