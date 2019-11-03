На трассе в Мангистауской области образовался затор из-за снега

МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Выпавший снег стал причиной автомобильного коллапса близ села Бейнеу. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на lada.kz

Автор видео заявил, что все фуры встали - движение затрудняет чрезмерно выпавший снег.

Вызволять большегрузы, по информации департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области, помогают представители «Казахавтодор».