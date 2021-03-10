На трассе Самара-Шымкент образовался затор из 300 фур и 50 авто

ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – 10 марта в 2 часа 41 минуту на территории Чингирлауского района ЗКО, на 489-522 км трассы Самара-Шымкент, на разных участках дороги, не доезжая 4-5 км до границы Актюбинской области, образовался затор из грузовых большегрузных и легковых автомобилей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС области.

В затор попали из-за непогоды примерно 300 фур и 50 легковых автомобилей. В 10 часов 30 минут силами ДЧС ЗКО на очищенный участок автодороги отбуксировано 5 единиц техники (большегрузных), также 54 единицы техники (большегрузных) эвакуированы в пункт обогрева поселка Жымпиты. Остаются в заторе 175 большегрузных автомашин протяженностью 10 км (легковых автомашин нет), которые стоят в направлении Актюбинской области. На данный момент открыта одна полоса в сторону Актюбинской области, где по очередности отправляют скопившие большегрузные автомашины.

Работа аварийно-спасательных работ продолжается силами ДЧС ЗКО (11 сотрудников и 4 ед. техники), ТОО «КазахАвтоДор» (5 работников и 4 ед. техники).

ДЧС ЗКО напоминает водителям о необходимости строго соблюдать меры безопасности на зимних трассах. О состоянии дорог информацию можно получить дополнительно в мобильном приложении «Дармен». Если необходима помощь спасателей, сообщите по номеру «112».