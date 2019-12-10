На трассе Осакаровка-Темиртау ограничено движение из-за густого тумана

КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В связи с погодными условиями в Карагандинской области ограничено движение для всех видов транспорта на участке автодороги «Екатеринбург-Алматы», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Движение ограничено из-за г устого тумана на автодороге «Екатеринбург-Алматы» км 1370-1426, на участке п.Осакаровка- г.Темиртау.

При возникновении нештатной ситуации на дороге пользователи автодорог республиканского значения могут обращаться по номеру +7 7172 444 777, а также по номеру диспетчерской службы и WhatsApp +7 771 744 47 77.



