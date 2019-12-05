На трассе Нур-Султан-Караганда ограничено движение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На трассе Нур-Султан-Караганда из-за ухудшения погоды ограничено движение для транспорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султан.

4 декабря с 23.40 в связи с ухудшением погодных условий (гололёд) ограничено движение на трассе Нур-Султан-Караганда для общественного и грузового автотранспорта.

По данным РГП «Казгидромет», 5 декабря в столице временами ожидается гололед, туман.

Жителям и гостям столицы рекомендуется: Чтобы уменьшить вероятность падения, необходимо соблюдать следующие правила поведения при гололеде: - подберите нескользящую обувь с подошвой на микропористой основе, отказавшись от высоких каблуков; - будьте предельно внимательны на проезжей части дороги: не торопитесь и, тем более, не бегите; - старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью; - руки по возможности должны быть свободны, старайтесь не носить тяжелые сумки, не держите руки в карманах — это увеличивает вероятность падения; - пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами; - смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места. Помните: особенно опасны падения на спину, вверх лицом, так как можно получить сотрясение мозга. При получении травмы обязательно обратитесь к врачу за оказанием медицинской помощи. При тумане необходимо: - водителям следует избегать резкого торможения. Если все же приходится выезжать на трассу, в зоне тумана необходимо значительно снизить скорость, а если видимость на дороге не превышает двух метров, настоятельно рекомендуется прекратить движение и остановиться. Также нужно обязательно включать габаритные огни и избегать внезапных маневров — обгонов и перестроений. - пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в местах обозначенного пешеходного перехода; - быть бдительными, следить за информацией об изменениях погодных условий и введенных ограничениях; - строительным объектам принять дополнительные меры по защите населения и территории от воздействия неблагоприятных погодных условий; по возможности ограничить деятельность строительно-монтажных работ на объектах строительства. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефону «112».