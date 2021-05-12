На трассе Караганда – Балхаш стало меньше объездов
Напомним, в Карагандинской области идёт реконструкция двух участков дорог – Караганда – Балхаш и Балхаш – Бурылбайтал, входящих в транспортный коридор «Центр – Юг».
Заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр во время рабочей поездки по Карагандинской области ознакомился с ходом дорожных работ.
«На трасе Караганда – Балхаш работы выполнены на 50%. За прошедшие два года была сделана самая объёмная работа – подготовка основания. Сейчас есть участки, на которых движение уже открыто по четырём новым полосам. Параллельно идут работы по отсыпке земляного полотна», – сообщил директор карагандинского филиала АО «НК «КазАвтоЖол» Серик Айдос.
Строительство дороги Караганда – Балхаш протяжённостью 363 километра идёт в рамках государственной программы «Нурлы жол». Работают две подрядные организации – ТОО «СП «КазГерСтрой» и CITIC Construction Co., LTD. Мобилизованы 9 асфальтобетонных заводов и 10 дробильно-сортировочных комплексов.
Для сплошной проверки качества выполняемых работ на производственных базах работают шесть аттестованных дорожных лабораторий. В рамках реконструкции предусмотрено строительство 10 мостов, 32 путепроводов для сельхозтехники, двух транспортных развязок и одного путепровода через железную дорогу.
«Также идут работы на трёх участках дороги Балхаш – Бурылбайтал протяжённостью 150 км. Здесь трудятся три подрядные организации. Основной объём земляных работ выполнен. Сейчас идут работы по устройству дорожной одежды», – отметил Серик Айдос.