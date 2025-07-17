На трассе «Екатеринбург – Алматы» в ДТП погибли четыре человека

В результате ДТП три человека скончались на месте, четверо с различными телесными повреждениями были госпитализированы в медицинское учреждение.

Позднее в городской больнице Астаны от полученных травм скончался водитель автомобиля Chery Tiggo.

В настоящее время проводится досудебное расследование, по итогам которого будет принято процессуальное решение.

Департамент полиции напоминает: для предотвращения подобных трагедий участникам дорожного движения необходимо строго соблюдать скоростной режим, особенно на участках с интенсивным движением, а также следить за техническим состоянием транспортного средства.