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    11:20, 17 Июль 2025 | GMT +5

    На трассе «Екатеринбург – Алматы» в ДТП погибли четыре человека

    16 июля на автодороге «Екатеринбург–Алматы» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомашин марок «Chery» и «Nissan Patrol», передает агентство Kazinform.

    дтп
    Фото: ДП Акмолинской области

    В результате ДТП три человека скончались на месте, четверо с различными телесными повреждениями были госпитализированы в медицинское учреждение.

    Позднее в городской больнице Астаны от полученных травм скончался водитель автомобиля Chery Tiggo.

    В настоящее время проводится досудебное расследование, по итогам которого будет принято процессуальное решение.

    Департамент полиции напоминает: для предотвращения подобных трагедий участникам дорожного движения необходимо строго соблюдать скоростной режим, особенно на участках с интенсивным движением, а также следить за техническим состоянием транспортного средства.

    Теги:
    ДТП Трассы Акмолинская область
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
    Автор
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