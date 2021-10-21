АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - На трассе Атырау-Уральск в ДТП погиб полицейский, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе ДП Атырауской области, трагедия произошла около 05:00 на трассе Атырау-Уральск. Автомобиль «Toyota Ipsum» столкнулся с коровой и автомобилем «Lada Priora». В результате ДТП погиб участковый инспектор Махамбетского района, находившийся за рулём «Lada Priora». Ему было 29 лет.

Проводится досудебное расследование по ч. 3 ст. 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека».