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На трассе Атырау-Уральск в ДТП погиб полицейский

Автор:  
Виктор Сутягин
21 Октября 2021, 20:52
На трассе Атырау-Уральск в ДТП погиб полицейский

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - На трассе Атырау-Уральск в ДТП погиб полицейский, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе ДП Атырауской области, трагедия произошла около 05:00 на трассе Атырау-Уральск. Автомобиль «Toyota Ipsum» столкнулся с коровой и автомобилем «Lada Priora». В результате ДТП погиб участковый инспектор Махамбетского района, находившийся за рулём «Lada Priora». Ему было 29 лет.

Проводится досудебное расследование по ч. 3 ст. 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека».


Атырауская область   ДТП  
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