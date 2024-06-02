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    08:45, 02 Июнь 2024 | GMT +6

    На трассе Астрахань–Атырау задержан автомобиль Toyota с 445 кг рыбы

    рыба
    Фото: Polisia.kz

    На территории Урало-Каспийского бассейна органами внутренних дел проведено профилактическое мероприятие “Бекіре”, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz. 

    За два месяца выявлено и пресечено 292 факта браконьерства, незаконного оборота рыбы и рыбной продукции.

    Возбуждено 62 уголовных дела, выявлено 230 административных правонарушений, наложено штрафов на сумму более 4,7 млн тенге. 

    У нарушителей изъято почти 10 тонн рыбы, в том числе около 2 тонн рыбы осетровых пород, 75,5 кг икры, 12 плавательных средств, а также 29 кг раков.

    К примеру, в близи села Жанаталап Атырауской области сотрудниками полиции остановлена автомашина Нива, в ходе осмотра которой обнаружено и изъято 72,6 кг рыбы, в том числе 18,5 кг рыбы осетровой породы. 

    Еще один факт зарегистрирован на трассе Астрахань – Атырау. Полицейские, остановив автомашину Toyota, обнаружили 445 кг рыбы частиковой породы. Со слов водителя, рыба принадлежит пассажиру. По всем фактам начаты досудебные расследования.

    Теги:
    Закон и право Регионы Казахстана Полиция Браконьерство Контрабанда
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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