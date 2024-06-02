На трассе Астрахань–Атырау задержан автомобиль Toyota с 445 кг рыбы

На территории Урало-Каспийского бассейна органами внутренних дел проведено профилактическое мероприятие “Бекіре”, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

За два месяца выявлено и пресечено 292 факта браконьерства, незаконного оборота рыбы и рыбной продукции.

Возбуждено 62 уголовных дела, выявлено 230 административных правонарушений, наложено штрафов на сумму более 4,7 млн тенге.

У нарушителей изъято почти 10 тонн рыбы, в том числе около 2 тонн рыбы осетровых пород, 75,5 кг икры, 12 плавательных средств, а также 29 кг раков.

К примеру, в близи села Жанаталап Атырауской области сотрудниками полиции остановлена автомашина Нива, в ходе осмотра которой обнаружено и изъято 72,6 кг рыбы, в том числе 18,5 кг рыбы осетровой породы.

Еще один факт зарегистрирован на трассе Астрахань – Атырау. Полицейские, остановив автомашину Toyota, обнаружили 445 кг рыбы частиковой породы. Со слов водителя, рыба принадлежит пассажиру. По всем фактам начаты досудебные расследования.



