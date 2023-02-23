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На трассах трех областей восстановлено движение - КазАвтоЖол

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
23 Февраля 2023, 09:03
На трассах трех областей восстановлено движение - КазАвтоЖол

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На трассах трех областей восстановлено движение в связи с улучшением погодных условий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании «КазАвтоЖол».

Движение восстановлено:

ВКО

а/д «Усть-Каменогорск-Алтай-Большой Нарын-Катон-Карагай-Рахмановские ключи» км. 6-166, уч. с.Ушановское-г.Алтай.

Карагандинская область

1.а/д «Екатеринбург-Алматы» км. 1864-2005, уч. г.Балхаш-гр.Жамбылской обл.

2. а/д «Кызылорда-Павлодар» км. 788-906, уч. п.Топар-гр.Улытауской обл.

3.а/д «Караганда-Аягоз-Бугаз» км. 65-217, уч. п.Ботакара-г.Каркаралы.

Улытауская область

а/д «Кызылорда-Павлодар» км. 756-788, уч. п.Атасу-гр.Карагандинский обл.

Как сообщалось ранее, в семи областях страны, в связи с метелью и ограничением видимости, угрозой схода снежных лавин и переливом талых вод 22 февраля вечером было введено временное ограничение движения на 11 участках автодорог республиканского значения. Ограничение действовало на 1 585 км, или 6,3% от общей сети автодорог республиканского значения.


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