На транспорт и теплоснабжение жалуются жители Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В акимате Петропавловска проанализировали жалобы жителей города, поступающие в службу Ikomek-109, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы акимата города, за последние две недели в службу поступило около 2,3 тысячи обращений.

«Наблюдается снижение количества обращений по вывозу и уборке снега. Об этом доложили акиму города на аппаратном совещании. Из-за ситуации на ТЭЦ-2 увеличилось количество жалоб по теплоснабжению. Проблемой остается вопрос общественного транспорта. Горожане жалуются на несоблюдение графика и отсутствие автобусов на линии», - проинформировали в пресс-службе.

В горакимате добавили, что по поручению градоначальника создана оперативная группа в WhatsApp. В нее входят председатели КСК и ОСИ, коммунальные службы, сотрудники акимата города. Цель создания группы - своевременное реагирование на обращения и доведение информации до жильцов.