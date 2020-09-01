На традиционный формат обучения можно перевести детей с согласия родителей – сенатор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С согласия родителей можно перевести детей на традиционный формат обучения. Такое мнение высказал депутат Сената Парламента РК Мурат Бактияр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня Президент принял участие в совместном заседании палат Парламента и выступил с Посланием народу Казахстана. Я хочу выделить три вопроса, озвученные Главой государства. Первое - вопросы образования. В Послании особенно отмечено развитие непрерывного образования. Сейчас мы также должны рассмотреть вопрос о продолжении традиционного обучения. Я считаю, что с согласия родителей есть возможность перевести детей на традиционный формат образования», – сказал М.Бактиярулы.

Далее сенатор отметил, что Президент обратил особое внимание на вопрос местного самоуправления. Существующий Закон в этом направлении применяется формально. Поэтому, в соответствии с поручением Главы государства, нужно в следующем году обеспечить выборность сельских акимов, опираясь на мнение населения.

М.Бактиярулы также напомнил, что Глава государства в своем Послании поднял вопрос о национальных ценностях, призвал все общественные институты принять участие в воспитании будущих честных, образованных, профессиональных поколений.

Сенатор подчеркнул, что задачей Парламента будет законодательное обеспечение исполнение поручений Президента, озвученных в Послании.

Напомним, сегодня, 1 сентября 2020 года, Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании Палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.