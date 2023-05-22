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На товары без ценников жалуются жители СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
22 Мая 2023, 13:00
На товары без ценников жалуются жители СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В департамент торговли и защиты прав потребителей по Северо-Казахстанской области с начала года поступило 190 обращений. Чаще всего нарушаются права в сферах розничной и электронной торговли – по 43%, соответственно, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации ведомства, поступают обращения, касающиеся вопросов продажи товара без указания цены, отказ в возврате товара ненадлежащего качества, непредоставление ответа на претензию.

В департаменте напомнили, что с нынешнего года разрешены внеплановые проверки субъектов малого предпринимательства. В апреле на основании обращения потребителя такую проверку провели. Со стороны индивидуального предпринимателя выявили нарушение. Он не предоставил ответ на претензию потребителя, за что был привлечен к административной ответственности.

Отмечают в ведомстве рост нарушений прав потребителей при онлайн-продажах. По сравнению с прошлым годом, число жалоб возросло более чем в два раза. Большинство касаются вопросов несоответствия товара образцу или описанию, которое предоставлено на интернет-сайте продавца или интернет-магазина, отказа в возврате такого товара.

«Анализ обращений показывает, что большинство покупателей заказывают товар на интернет-сайтах, реклама которых «всплывает» на страницах социальных сетей, где отсутствует или предоставляется недостоверная информация о продавце. После оплаты заказанного товара и получения его на почте потребитель обнаруживает, что товар совершенно не соответствует рекламе. Например, вместо рекламируемого IРhone-14 потребителю отправили низкокачественный дешёвый смартфон. Указанные на Instagram-странице данные продавца недостоверные, интернет-магазина нет по указанному адресу», - проинформировали в департаменте.

Потребителям специалисты рекомендуют внимательно изучать информацию о товаре, требовать у продавца сертификаты соответствия или декларация о соответствии, в том числе импортного товара, документ, подтверждающий факт его приобретения. Перед совершением покупки желательно ознакомиться с отзывами потребителей о репутации продавца, о качестве и безопасности реализуемых им товаров. Не делать заказов на сомнительных интернет-ресурсах, где не предоставлена информация о контактных данных продавца и условиях обмена/возврата товара. Для доказательства факта нарушений прав потребителей проводить фото- и видеофиксацию, не перечислять деньги и не отправлять свои конфиденциальные данные незнакомым лицам. При нарушении прав предъявлять письменную претензию продавцу и обращаться в уполномоченные государственные органы.


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