На торговавшего мясом бродячих собак акмолинца заведено уголовное дело

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – 41-летний акмолинец отлавливал бездомных собак и пускал их на мясо, которое после продавал. На момент обыска в доме у мужчины было обнаружено 750 кг собачьего мяса. Полицейские возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животными, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На днях Ассоциация по защите животных в Казахстане @inucobo_kz опубликовала на своей страничке в Instagram пост, в котором рассказала о задержании акмолинца, торговавшего собачьи мясом.

«Мы вышли на торговца собачьим мясом в крупных размерах. Под видом покупателей узнали, что эти люди - отловщики по Акмолинской области. Это только отрывок из разговора с отловщиком-торговцем. Он настолько никого не боится, что хвастается тем, что из полторы тонны мяса отборного у него 700 кг, и маленькими партиями он не торгует. В мясе могут быть обнаружены чипы и дротики, поэтому предупреждает, чтобы тщательнее готовили... С помощью волонтёров и сотрудников полиции его задержали, изъяли оружие и более 750 кг собачьего мяса. На задержание были брошены мощные силы правоохранительных органов, но после допроса его отпустили под подписку о невыезде. Уголовное дело возбуждено по ст.316 УК РК. Всем любителям собачьего мяса повторяем, что согласно ст. 4 п.1 9) Закона РК «Об ответственном обращении с животными», употребление в пищу мяса собак и кошек запрещено, и это состав жестокого обращения с животными ст.316 УК РК», - говорится в посте.

Как пояснили в пресс-службе департамента полиции города Астаны, полицейскими совместно с волонтерами в отделение полиции был доставлен 41-летний акмолинец, промышлявший отловом бродячих собак с дальнейшей реализацией их туш.

«В ходе осмотра по месту жительства обнаружены 50 разделанных туш собак, общим весом около 750 кг. Назначены необходимые экспертизы. К расследованию привлечены заинтересованные государственные органы», - поделились в ведомстве.

Полицейские возбудили уголовное дело по ст. 316 УК РК (Жестокое обращение с животными).