На торги выставляют квартиры должников за свет в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске шесть квартиры выставили на торги из-за долгов за электроэнергию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы АО «Севказэнерго», один из жителей города остался без квартиры из-за образовавшейся задолженности в 69,5 тысячи тенге.

«Сумма просроченной дебиторской задолженности потребителей перед энергетиками составляет 249,4 млн тенге, в том числе бытовых потребителей – 106,4 млн тенге. Чтобы заставить неплательщиков погасить долги перед энергоснабжающей организацией, на имущество должников в судебном порядке накладывают арест с последующей реализацией. Всего в 2019 году частными судебными исполнителями подготовлено 12 определений по изменению порядка и способа исполнения решения суда в отношении неплательщиков. Из них 6 привели к реализации недвижимого имущества должников», - сообщили в пресс-службе.

Энергетики говорят, что наложение ареста на имущество должников – не единственный способ вернуть долг, но самый действенный. При этом в компании всегда готовы пойти навстречу и предложить погасить имеющуюся задолженность частями, если у потребителя сложная жизненная ситуация.

«Если у потребителя складывается тяжелое материальное положение, мы всегда идём должникам навстречу – составляем график погашения задолженности, искренне надеясь, что и потребители, со своей стороны, будут исполнять свои обязательства по оплате счетов за использованную тепло- и электроэнергию. Нехватка средств, обусловленная накоплением задолженности потребителями, вынуждает нас брать кредиты, что неминуемо сказывается на тарифах», – сказал и. о. генерального директора ТОО «Севказэнергосбыт» Магауия Сагандыков.