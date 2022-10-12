12 Октября 2022, 22:00

На токсичность выхлопных газов проверили свыше 16 тысяч машин в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице на регулярной основе проводится экологический мониторинг автотранспортных средств в целях анализа влияния выбросов от автотранспорта на атмосферный воздух, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

На сегодня на токсичность выхлопных газов от автотранспорта проверено более 16 тысяч машин, превышение выявлено у свыше 3 000 из них, что составляет 19% от всех проверенных машин.

Выявление превышений норм токсичности, что является административным правонарушением, влечет предупреждение или штраф на физических лиц в размере десяти, на юридических лиц – в размере ста месячных расчетных показателей. В случае повторного совершения аналогичного правонарушения в течение года после наложения административного взыскания, выписывается штраф на физических лиц в размере двадцати, на юридических лиц – в размере двухсот месячных расчетных показателей.

При замерах используется оборудование количественного определения концентраций нормируемых загрязняющих веществ, это многокомпонентные газоанализаторы и измерители дымности. Проверке на соответствие нормам токсичности подлежат автотранспортные средства, оснащенные бензиновыми и газовыми двигателями внутреннего сгорания, и автотранспорт на дизельном топливе.

Анализ полученных данных по автомобильным выбросам в Астане при проверке передвижных экологических постов будет способствовать принятию управленческих решений, направленных на уменьшение вредного воздействия автотранспорта на атмосферный воздух города.

Фото: пресс-служба акимата г. Астана