НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 28 марта 2021 года на территорию Казахстана прибыло 42 международных авиарейса из ОАЭ, Египта, Мальдивской Республики, Шри-Ланки, Турции, Германии, Украины, Российской Федерации, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение МВК по нераспространению Covid-19 в Telegram.

По данным Комитет санитарно-эпидемиологического контроля, и з 5 389 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 5 351 человека, без справок прибыло 38 граждан РК.

В том числе:

в аэропорт г. Алматы – 23 рейса, 2 988 пассажиров, со справками – 2 970, без справок - 18;

в аэропорт г. Нур-Султан – 10 рейсов, 1 419 пассажиров, со справками – 1 406, без справок - 13;

в аэропорт г. Шымкент – 7 рейсов, прибыло 836 пассажиров, все со справками;

в аэропорт г. Усть-Каменогорск – 1 рейс, прибыло 19 пассажиров, все со справками;

в аэропорт г. Туркестан – 1 рейс, прибыло 127 пассажиров, со справками – 120, без справок - 7;

Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

Данные о результатах ПЦР-анализа прибывших без справок граждан Казахстана за 27 марта 2021 года

По результатам ПЦР-анализа, у всех 27 граждан РК, прилетевших без справок, тестирование показало отрицательный результат.