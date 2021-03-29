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    12:08, 29 Март 2021 | GMT +6

    На территорию Казахстана прибыло 42 международных авиарейса

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 28 марта 2021 года на территорию Казахстана прибыло 42 международных авиарейса из ОАЭ, Египта, Мальдивской Республики, Шри-Ланки, Турции, Германии, Украины, Российской Федерации, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение МВК по нераспространению Covid-19 в Telegram.

    По данным Комитет санитарно-эпидемиологического контроля, и з 5 389 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 5 351 человека, без справок прибыло 38 граждан РК.

    В том числе:

    в аэропорт г. Алматы – 23 рейса, 2 988 пассажиров, со справками – 2 970, без справок - 18;

    в аэропорт г. Нур-Султан – 10 рейсов, 1 419 пассажиров, со справками – 1 406, без справок - 13;

    в аэропорт г. Шымкент – 7 рейсов, прибыло 836 пассажиров, все со справками;

    в аэропорт г. Усть-Каменогорск – 1 рейс, прибыло 19 пассажиров, все со справками;

    в аэропорт г. Туркестан – 1 рейс, прибыло 127 пассажиров, со справками – 120, без справок - 7;

    Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

    Данные о результатах ПЦР-анализа прибывших без справок граждан Казахстана за 27 марта 2021 года

    По результатам ПЦР-анализа, у всех 27 граждан РК, прилетевших без справок, тестирование показало отрицательный результат.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК
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