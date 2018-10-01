На территории Жаркента проводятся раскопки города Илибалык

ЖАРКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В древнем городе Илибалыке, что близ села Ушарал Панфиловского района Алматинской области, проводятся археологиеские раскопки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жители села сначала обнаружили остатки крепости. Они раскопали твердые кирпичи и использовали их для кухонной утвари, строительства дома и для многих других целей. Были также найдены копейки разных форм. После того, как об уникальных находках узнали соответствующие органы, были организованы археологические раскопки.

«Это место имеет огромную историческую значимость - здесь в XIII веке находился город Илибалык. Сейчас здесь в направлении «Грантовое финансирование научных исследований» в рамках программы «Развитие науки» проводятся работы по теме «Великий шелковый путь: города - центры сближения духовной культуры, конфессий и сакральных традиций». Результаты неплохие. Постенно подствержаются наши научные прогнозы», - сказал руководитель здешних научно-исследовательских работ, знаменитый археолог кандидат исторических наук Докей Талеев.







Места археологических раскопок занимают довольно большую территорию. В частности, в глаза бросается место огромного очищенного от песка здания, которое находилось на глубине 2-3 метров. По словам руководителя работ по археологическим раскопкам Али Сералиева, здание является баней очень состоятельного по тем временам человека.

Отметим, что Али Сералиев является опытным специалистом, который ранее принимал участие в археологических раскопках на месте города Отрара. Также в работах, требующих огромной ответственности, участвовали такие специалисты, как Фараби Ераханов, Сагыныш Сыздыков.





Автор: Нұрәділ Бегімбет

Перевод: Сабина Біржанқызы