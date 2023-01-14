На территории исторического комплекса Тараза нашли схрон оружия и боеприпасов

14 Января 2023, 09:23

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Поиски похищенного в ходе январских массовых беспорядков огнестрельного оружия продолжаются на территории Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, при проведении розыскных работ по установлению местонахождения оружия, похищенного в ходе массовых беспорядков, только за один день сотрудники управления по противодействию наркопреступности обнаружили в Таразе два схрона огнестрельного оружия и боеприпасов.

«На территории историко-культурного комплекса «Тектурмас» в ходе оперативно-розыскных мероприятий под обломками бетона обнаружен и изъят пистолет, похищенный из здания областного департамента полиции во время январских событий. Кроме того, обнаружен магазин от пистолета марки «ПМ» с пятью боевыми патронами калибра 9 мм, обрез двуствольного гладкоствольного охотничьего ружья калибра 12 мм, со стертыми номерами», - рассказали в ведомстве.

В тот же день в подвале недостроенного здания по улице Ниеткалиева в центре Тараза был обнаружен еще один схрон оружия и боеприпасов.

В этом схроне находились нарезной карабин «Benelli САТ 13299» калибра 7,62 мм, похищенный 5 января 2022 года из оружейного магазина в городе Алматы. А также газовый револьвер неизвестной марки без номеров, 43 патрона калибра 5,45 мм, 17 патронов калибра 7,62 мм, свето-шумовая граната с запалом и пять ручных газовых гранат.

«По двум фактам назначена судебно-баллистическая экспертиза. В настоящее время начато досудебное расследование по ст. 287 ч.3 УК РК (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов). Поиск украденного во время январских беспорядков оружия продолжается», - пояснил начальник управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области Алим Бажикбаев.

Как сообщалось ранее, мешки с оружием нашли полицейские Тараза. Там находились и были изъяты два автомата «Калашников», два охотничьих карабина марки «ТОЗ», ружье марки «Сайга», два нарезных ружья, гладкоствольное ружье «Байкал», магазин от автомата и более 300 патронов различного калибра. Тайник с оружием и боеприпасами найден под одним из мостов города Тараза. Схроны оружия обнаружили в Алматы и Жамбылской области - изъято 860 единиц оружия: 475 табельного и 379 гражданского оружия. Министерство внутренних дел продолжает проводить целенаправленную работу по обнаружению и изъятию похищенного оружия.

В департаменте полиции Жамбылской области напомнили, что лицо, сообщившее о расположении оружия, боеприпасов, специальных средств или добровольно сдавшее это в полицию, к уголовной и административной ответственности привлекаться не будет, если нет причастности к другим правонарушениям. Анонимность гарантируется.

Фото: пресс-служба департамента полиции Жамбылской области