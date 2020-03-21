На Тенгизском месторождении вводятся ограничения

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - На Тенгизском месторождении вводятся ограничения, но они не повлияют на объемы добычи нефти, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Учитывая текущее развитие событий, объявление в стране режима чрезвычайного положения, а также введение карантина в городах Нур-Султан и Алматы, «Тенгизшевройл» вынужден ввести дополнительные ограничения на перемещение людей как на Тенгизском месторождении, так и в городе. Эти ограничения начнут вводиться с 21 марта, а в полную силу вступят на следующей неделе», - сообщили в пресс-службе компании ТОО «Тенгизшевройл».

Пояснив, что въезд на Тенгиз для вахтового персонала из других регионов Казахстана, за исключением Атырауской области, будет приостановлен на неопределенный срок.

«Если у вахтовика будет серьезная причина покинуть Тенгизское месторождение по окончании вахты, он должен обсудить это со своими супервайзерами. Работники, проживающие в Атырауской области, будут допущены к вахте только при условии их нахождения на территории Атырауской области в течение последних 14 дней и с прохождением обязательной термометрии при посадке на транспорт ТШО. Работники, привлеченные по производственной необходимости и прибывшие из-за пределов Атырауской области, будут находиться в условиях самоизоляции в течение 14 дней до прибытия на объекты ТШО /или при посадке на транспорт ТШО по направлению к Тенгизу. Кроме того, въезд сотрудников на частном автотранспорте на территорию Тенгизского месторождения будет запрещен. Работникам рекомендуется не выезжать за пределы Тенгиза во время вахты», - сообщает пресс-служба.