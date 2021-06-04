На Тенгизе запущен завод по производству гранулированной серы

АТЫРАУ. КАЗИФОРМ - В Атырауской области на Тенгизе сегодня заработал новый завод по производству гранулированной серы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Завод позволяет обеспечить переработку практически всей производимой на объектах жидкой серы, что, в свою очередь повысит экологическую безопасность и снизит производственные риски. Новый завод, ежемесячная производственная мощность которого составляет 40 000 тонн серы, позволит сохранить необходимый уровень производства, когда другие установки по каким-то причинам не работают», - сообщает региональная служба коммуникаций Атырауской области.

Новый завод позволил создать более 60 рабочих мест для местных жителей.

Наша справка. Кроме рынка Казахстана, из Атырауской области сера экспортируется на рынки Африки, Европы, Китая и других стран.