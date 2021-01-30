На Тенгизе за сутки выявили 60 заболевших коронавирусом

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - О ситуации с коронавирусом за последние сутки рассказали в Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за сутки коронавирус выявлен у 94 человек. Среди инфицированных - 24 пациента из города Атырау. В результате скрининга были выявлены 60 заболевших на месторождении Тенгиз. В Жылыойском районе -3 человека, Махамбетском- 1, Макатском - 2, Курмангазинском - 4. Заболевание у 15 человек с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. В настоящее время в домашних условиях получают лечение 420 человек, в областном инфекционном стационаре находится 81 пациент, в районных инфекционных стационарах - 28. На Тенгизском месторождении лечится и наблюдается 831 инфицированный коронавирусом.

За прошедшие сутки от коронавируса вылечились 60 человек. Атырауская область по темпам распространения коронавируса остается в «красной» зоне.