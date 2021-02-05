На Тенгизе за сутки выявили 36 заболевших коронавирусом

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области от коронавируса лечатся 1042 человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения области, за сутки коронавирусной инфекцией заболели 58 человек. Среди них 13 пациентов из города Атырау. В результате скрининга было выявлено 36 заболевших на месторождении Тенгиз. Из Кызылкогинского района -1, Махамбетского- 1, Жылыойского-1, Курмангазинского районов- 6. Заболевание у 13 человек протекает с соответствующими симптомами.

В настоящее время в домашних условиях получают лечение 350 пациентов, в областном инфекционном стационаре находятся 65 человек, в районных инфекционных стационарах - 20, в стационарах на Тенгизе лечатся и наблюдаются медиками 607 человек.

За минувшие сутки в регионе от коронавирусной инфекции выздоровели 108 человек.

По темпам распространения коронавируса Атырауская область находится в «желтой» зоне.



