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    00:01, 05 Февраль 2021 | GMT +6

    На Тенгизе за сутки выявили 36 заболевших коронавирусом

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области от коронавируса лечатся 1042 человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения области, за сутки коронавирусной инфекцией заболели 58 человек. Среди них 13 пациентов из города Атырау. В результате скрининга было выявлено 36 заболевших на месторождении Тенгиз. Из Кызылкогинского района -1, Махамбетского- 1, Жылыойского-1, Курмангазинского районов- 6. Заболевание у 13 человек протекает с соответствующими симптомами.

    В настоящее время в домашних условиях получают лечение 350 пациентов, в областном инфекционном стационаре находятся 65 человек, в районных инфекционных стационарах - 20, в стационарах на Тенгизе лечатся и наблюдаются медиками 607 человек.

    За минувшие сутки в регионе от коронавирусной инфекции выздоровели 108 человек.

    По темпам распространения коронавируса Атырауская область находится в «желтой» зоне.



    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК
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