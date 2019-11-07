На Тенгизе выявили и пресекли игорный бизнес

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – На Тенгизе выявили и пресекли игорный бизнес, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Игорный бизнес был выявлен в результате оперативно-розыскных мероприятий в вахтовом поселке «Тенгиз» Жылыойского района. При осмотре игрового клуба были изъяты мониторы марок «Samsung», «Beng», модем марки «TP-LINK», видеорегистратор марки «HiWatch», термопринтеры марок «ThermalReceiptPrinter», «Xprinter», «Rongta», считыватели марок «Honeywell», «Datecs», системные блоки марок «Delux», «QMax», «CROWN», телевизоры марок «Samsung», «Elenberg». А также изъяты денежные средства», - сообщили в управление профилактической работы и контроля Департамента экономический расследований по Атырауской области.

Проинформировав, что Жылыойским районным судом владелец игрового клуба был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 307 УК РК (Организация незаконного игорного бизнеса).

Всего с начала 2019 года на территории Атырауской области пересечена деятельность 11 незаконных игорных заведений, изъяты рулетка, игровые автоматы, термопринтеры и наличные деньги.