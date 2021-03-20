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    00:30, 20 Март 2021 | GMT +6

    На Тенгизе вакцинируют 210 медицинских работников

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- На Тенгизе планируется вакцинировать 210 медицинских работников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Управление здравоохранения акимата Атырауской области предоставило ТОО Тенгизшевройл 210 вакцин Gam-COVID-Vac (Sputnik V). Сделано это было в ответ на просьбу компании о поддержке ее деятельности по защите здоровья группы реагирования ТШО на COVID-19 и всего медицинского персонала на Тенгизе.

    На сегодняшний день в ТШО вакцинировано более 90 сотрудников. Компания также рассматривает возможность приобретения вакцины Gam-COVID-Vac (Sputnik V) для всего персонала компании и подрядчиков. В этих целях ТШО запросил поддержку со стороны правительства Казахстана о закупке вакцин для программы добровольной вакцинации, направленной на предотвращение дальнейшего распространения COVID-19 среди сотрудников ТШО и в Атырауской области в целом», - сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения.

    По словам директора клиники ТШО на Тенгизе Абдуллы Юсупбекова, основная цель вакцинации – это формирование коллективного иммунитета среди рабочих на Тенгизе. Для ТШО крайне важно продолжать бесперебойное производство и обеспечивать прогресс Проекта будущего расширения - Проекта управления устьевым давлением (ПБР-ПУУД), чтобы и дальше приносить пользу как региону, так и всему Казахстану.

    С 9 по 18 марта 2021 года в Атырауской области вакцинировано 1685 человек. Из них 1095 педагогов, 474 медицинских работника, 32 государственных служащих и 84 полицейских.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Вакцинация
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