На Тенгизе в стационаре не осталось пациентов с COVID-19

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ- На месторождении Тенгиз в Атырауской области выписан последний пациент, проходивший лечение от COVID-19. В целом, в регионе наблюдается снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией, передаёт корреспондент МИА «Казинфом».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе коронавирусную инфекцию выявили у пяти человек. У двоих пациентов заболевание протекает с соответствующими симптомами, у троих человек симптоматика отсутствует. За последние сутки от коронавирусной инфекции вылечились пять человек.

В настоящее время в домашних условиях получают лечение 80 человек, в модульной больнице - 57, в районных инфекционных стационарах - 13.

В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз выписан на данный момент последний пациент, лечившийся от коронавирусной инфекции.



