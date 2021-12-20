На Тенгизе в стационаре не осталось пациентов с COVID-19
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ- На месторождении Тенгиз в Атырауской области выписан последний пациент, проходивший лечение от COVID-19. В целом, в регионе наблюдается снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией, передаёт корреспондент МИА «Казинфом».
Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе коронавирусную инфекцию выявили у пяти человек. У двоих пациентов заболевание протекает с соответствующими симптомами, у троих человек симптоматика отсутствует. За последние сутки от коронавирусной инфекции вылечились пять человек.
В настоящее время в домашних условиях получают лечение 80 человек, в модульной больнице - 57, в районных инфекционных стационарах - 13.
В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз выписан на данный момент последний пациент, лечившийся от коронавирусной инфекции.
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