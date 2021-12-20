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На Тенгизе в стационаре не осталось пациентов с COVID-19

20 Декабря 2021 18:20
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На Тенгизе в стационаре не осталось пациентов с COVID-19

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ- На месторождении Тенгиз в Атырауской области выписан последний пациент, проходивший лечение от COVID-19. В целом, в регионе наблюдается снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией, передаёт корреспондент МИА «Казинфом».

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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе коронавирусную инфекцию выявили у пяти человек. У двоих пациентов заболевание протекает с соответствующими симптомами, у троих человек симптоматика отсутствует. За последние сутки от коронавирусной инфекции вылечились пять человек.

В настоящее время в домашних условиях получают лечение 80 человек, в модульной больнице - 57, в районных инфекционных стационарах - 13.

В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз выписан на данный момент последний пациент, лечившийся от коронавирусной инфекции.



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#Атырауская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Виктор Сутягин

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