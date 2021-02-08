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    23:34, 07 Февраль 2021 | GMT +6

    На Тенгизе снизилось число болеющих коронавирусом

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – На Тенгизском месторождении снизилось число болеющих коронавирусом. В настоящее время в инфекционном стационаре лечатся и наблюдаются 514 пациентов. В январе число больных превышало 800 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения области, за прошедшие сутки коронавирусной инфекцией заболели 54 человека. Среди них - 13 пациентов из города Атырау. В результате скрининга было выявлено 34 заболевший на месторождении Тенгиз. Из Жылыойского района - 4, Кызылкогинского - 1, Курмангазинского - 1, Махамбетского - 1 человек.

    Заболевание у 9 человек протекает с соответствующими симптомами. В настоящее время в домашних условиях получают лечение 309 пациента, в областном инфекционном стационаре находится 71 человека, в районных инфекционных стационарах - 23, в стационарах на Тенгизе лечатся или наблюдаются медиками 514 человек. Это самый низкий показатель с начала 2021 года.

    За минувшие сутки в регионе от коронавирусной инфекции выздоровели 89 человек.

    По темпам распространения коронавируса Атырауская область находится в «желтой» зоне.

    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК
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