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    01:20, 15 Март 2021 | GMT +6

    На Тенгизе снизилось число больных коронавирусом

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области число инфицированных коронавирусом на Тенгизском месторождении по сравнению с январем 2021 года снизилось в 3 раза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, на 23:59 часов 13 марта в регионе выявлено 45 инфицированных коронавирусной инфекцией. Среди них 17 пациентов из города Атырау. В результате скрининга было выявлено 22 заболевших на месторождении Тенгиз. В Курмангазинском районе - 2 человека, в Махамбетском - 1 человек, в Жылыойском - 3 человека. Заболевание у 17 человек протекает с симптомами КВИ.

    В настоящее время в домашних условиях получают лечение 203 человека, в областном инфекционном стационаре находится 81 пациент, в районных инфекционных стационарах - 15, в стационарах на Тенгизе лечатся или наблюдаются медиками 254 человека. С начала января число инфицированных в области, в том числе на Тенгизском месторождении, снизилось в три раза.

    По темпам распространения коронавируса Атырауская область находится в «желтой» зоне.

    Напомним, в Атырауской области началась вакцинация педагогов первым компонентом вакцины «Спутник V».

    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Акимат Общество
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