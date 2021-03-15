На Тенгизе снизилось число больных коронавирусом

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области число инфицированных коронавирусом на Тенгизском месторождении по сравнению с январем 2021 года снизилось в 3 раза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, на 23:59 часов 13 марта в регионе выявлено 45 инфицированных коронавирусной инфекцией. Среди них 17 пациентов из города Атырау. В результате скрининга было выявлено 22 заболевших на месторождении Тенгиз. В Курмангазинском районе - 2 человека, в Махамбетском - 1 человек, в Жылыойском - 3 человека. Заболевание у 17 человек протекает с симптомами КВИ.

В настоящее время в домашних условиях получают лечение 203 человека, в областном инфекционном стационаре находится 81 пациент, в районных инфекционных стационарах - 15, в стационарах на Тенгизе лечатся или наблюдаются медиками 254 человека. С начала января число инфицированных в области, в том числе на Тенгизском месторождении, снизилось в три раза.

По темпам распространения коронавируса Атырауская область находится в «желтой» зоне.

Напомним, в Атырауской области началась вакцинация педагогов первым компонентом вакцины «Спутник V».