На Тенгизе резко выросла заболеваемость COVID-19

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В регионе продолжается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, в том числе и на месторождении Тенгиз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе коронавирусную инфекцию выявили у 538 человек. Из них 322 случая подтверждено в городе Атырау, 101 случай - на Тенгизском месторождении, 39 - в Жылыойском районе, 20 - в Индерском районе, 11 - в Исатайском районе, 18 - в Кызылкогинском районе, 13 - в Курмангазинском районе, 10 - в Макатском районе, четыре случая - в Махамбетском районе.

У 294 пациентов заболевание протекает с соответствующими симптомами, у 240 человек симптоматика отсутствует. За последние сутки от коронавирусной инфекции вылечились 66 человек.

В настоящее время в домашних условиях получают лечение 2468 человек, в областной больнице N2 - 39, в модульной больнице - 170 пациентов, во фтизиопульмонологическом центре - 20 человек, в районных инфекционных стационарах - 45. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 456 пациентов с коронавирусной инфекцией.

Пр темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «красной» зоне.