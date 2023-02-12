На Тенгизе прошло заседание спецкомиссии: сотрудники приступили к работе

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области на Тенгизском нефтегазовом месторождении, где накануне часть сотрудников ТОО «Senimdi Kurylys» не вышла на работу, прошло заседание специальной комиссии. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

«Под председательством акима Жылыойского района Жумабека Каражанова на Тенгизском месторождении прошло заседание специальной комиссии. Участием в заседании приняли руководитель Атырауской областной инспекции труда Игилик Аубакиров, представители ТОО «Senimdi Kurylys», ТОО «Тенгизшевройл», - говорится в релизе пресс-службы акимата региона.

На заседании были расстроены требования части сотрудников подрядной компании ТШО -ТОО «Senimdi Kurylys». Рабочие, занятые на строительстве завода третьего поколения ТШО, требовали поднять зарплату на 20%, а также выплатить им «антиинфляционные» 500 тысяч тенге. Кроме того, сократить вахту с 28 до 14 дней.

Как сообщил руководитель управления государственной инспекции труда Атырауской области Игилик Аубакиров, сотрудникам компании было разъяснено, что в компании была поднята зарплата на 8,4 % и они получат разовый бонус в размере 300 тысяч тенге. 500 тысяч тенге бонуса получат сотрудники компаний, которым заплату не поднимали. В настоящее время на Тенгизе работает специально созданный штаб в составе представителей районных властей, руководства ТШО, подрядной компании. В его задачу входит проработка остальных требований сотрудников компании.

По сведениям ТОО «Сенимди Курылыс», в компании вместе с субподрядными организациями работают 8100 человек. Из них 4050 человек находятся на вахте. Работать накануне отказались около 280 человек.

ТОО «Сенимди Курылыс» занято на строительстве на Тенгизе завода третьего поколения. Проект завершен на 95 %.