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На Тенгизе продлили карантин и ограничительные мероприятия
31 Января 2022 21:58
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ-Главный Государственный санитарный врач Атырауской области М. Танауов принял постановление об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении в регионе, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения Атырауской области постановляется:
жителям Атырауской области:1) при появлении первых симптомов респираторной инфекции (сухой кашель, повышенная температура, затруднение дыхания, одышка и т.д.) незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому, без посещения медицинских организаций, путем вызова скорой помощи по номеру 103;
2) в общественных местах, помещениях предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения, в общественном автотранспорте ношение медицинских или тканевых масок является обязательным, за исключением детей в возрасте до 5 лет, а также случаев приема пищи в местах общественного питания при соблюдении социальной дистанции;
3) лицам старше 65 лет рекомендуется не покидать места проживания без крайней необходимости, за исключением случаев приобретения продовольствия, лекарств и медицинских изделий, товаров первой необходимости, а также посещения медицинских учреждений;
4) рекомендуется воздержаться от посещения мест массового скопления людей, соблюдать социальную дистанцию, масочный режим и правила личной гигиены;
5) запретить скопление лиц группами более 3-х человек, за исключением членов одной семьи, на площадях, скверах, набережных, парках и иных местах отдыха населения области;
6) запретить зрелищные, торжественные, памятные, семейные мероприятия (банкеты, свадьбы, юбилеи), в том числе на дому и иные мероприятия с массовым скоплением людей, за исключением участвующих в проекте «Ashyq»;
7) обязательное наличие отрицательного результата ПЦР теста не ранее 72 часов с момента выдачи справки для всех прибывающих из-за границы независимо от статуса вакцинации.
Всем промышленным предприятиям и компаниям, работающих вахтовым методом обеспечить:
1) строгое выполнение ограничительных и карантинных мер. Это соблюдение требований к выезду (въезду) работников предприятий, работающих вахтовым методом, на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина.
2) продлить карантин и ограничительные мероприятия на Тенгизе, с соблюдением требований к выезду (въезду) работников, работающих вахтовым методом на Тенгизе.
Акимам районов и города Атырау, государственным органам, правоохранительным и специальным органам, РПП «Атамекен» (по согласованию), компаниям, юридическим лицам независимо от формы собственности обеспечить:
1) внедрение проекта «Ashyq» на объектах.
2) обязательное ПЦР-тестирование (1 раз в 7 дней) для невакцинированных работников (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних 3-х месяцев);
увеличение количества общественного транспорта по имеющимся маршрутам с заполняемостью салонов по числу посадочных мест;
Вводится следующий формат обучения:
- организации дошкольного образования (по заявлениям родителей) в штатном режиме;
- организациям среднего образования - школы до 600 учащихся включительно, начальные 1-4 классы(1-6 классы в международных школах) в штатном режиме;
- школы свыше 600 учащихся –с загруженностью не более 50% от проектной мощности школ;
- обучение студентов колледжей и ВУЗов – смешанный формат обучения- все лекции онлайн, практические, лабораторные, семинарские занятия, производственная практика в штатном режиме по гибкому графику;
- организации дополнительного образования, образовательные центры в штатном режиме;
Социально-экономическим объектам, участвующих в проекте «Ashyq» при условии наличия безопасного («зеленого») статуса у сотрудников и посетителей (вакцинация или ревакцинация, ПЦР тест с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, лица, имеющие постоянные медицинские противопоказания, переболевшие в течение последних 3 месяцев).
Разрешить деятельность объектов, не участвующих в проекте «Ashyq» в соответствии с критериями для «красной» зоны.
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