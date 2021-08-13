На Тенгизе прививки от COVID-19 получили 92% работающих
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - На Тенгизском нефтегазовом месторождении в Атырауской области прививки от коронавируса получили 92 процента сотрудников, передаёт корреспондент МИА «КАЗИНФОРМ».
Как сообщили в пресс-службе ТОО «Тенгизшевройл», на сегодняшний день среди работников Тенгиза более 48 тысяч человек получили первую дозу вакцины, из них более 37 тысяч человек полностью вакцинированы.
«Текущие меры безопасности, внедренные ТШО в отношении COVID-19, включающие капсульное разделение персонала (в жилых помещениях, транспорте и на рабочих местах), ПЦР-тестирование и изоляцию, остаются в силе. Делается это для предотвращения распространения вируса на территории месторождения. Компания реализовала безопасный процесс вакцинации работников: сотрудники ТШО и бизнес - партнеры могут пройти вакцинацию в центрах «Медикер» в городах Атырау, Кульсары, Нур-Султан, Алматы, Уральск, Аксай, Шымкент, Актобе, Актау, Қызылорда, Тараз, Кокшетау, Туркестан, Талдыкорган и Жанаозен. Это удобно для вахтовиков из других регионов страны», - рассказали в пресс-службе ТШО.
- Объем валовой сельхозпродукции увеличился на 2,4 %
- 470 человек заразились Covid-19 за сутки в Атырауской области
- 114 человек с «красным» статусом оштрафованы в Алматы
- Аким ВКО - рестораторам: Либо работаете честно и ответственно, либо не работаете!
- Более 6 тысяч человек получили вакцину за день в Алматы
- Главный санврач РК подписал постановление о применении вакцины Vero Cell
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана