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На Тенгизе последний пациент с COVID-19 покинул стационар

16 Февраля 2022 19:44
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На Тенгизе последний пациент с COVID-19 покинул стационар

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области наблюдается снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. На Тенгизском месторождении последний пациент с COVID-19 покинул стационар, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе коронавирусную инфекцию выявили у 24 человек. Из них 16 случаев подтверждено в городе Атырау, четыре – на Тенгизском месторождении, один – в Индерском районе, три – в Курмангазинском районе.

У девяти пациентов заболевание протекает с соответствующими симптомами, у 15 человек симптоматика отсутствует. За последние сутки от коронавирусной инфекции вылечились 230 человек.

В настоящее время в домашних условиях получают лечение 1 088 человек, в областной больнице – девять, в модульной больнице – 70 пациентов, во фтизиопульмонологическом центре – девять человек, в районных инфекционных стационарах – 19. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз пациентов с коронавирусной инфекцией нет.


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#Атырауская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Виктор Сутягин

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